» برشلونة يدافع عن الصدارة خارج الديار الليلة

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يلتقي في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء فريق برشلونة الإسباني مع نظيره ديبورتيفو الافيس على ملعب "مينديزوروزا" ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدورى الإسبانى.

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 77 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثانى، ويحتاج 6 نقاط فقط من مبارياته الخمس المتبقية فى المسابقة لإحراز اللقب، فيما يتواجد ديبورتيفو الافيس فى المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز فى لقاء اليوم للاقتراب بشدة من لقب الدورى الإسبانى للمرة الثانية على التوالى، ومن الجائز أن يحقق البارسا اللقب فى حال فوزه بلقاء اليوم، وخسارة منافسه المباشر أتلتيكو مدريد أمام ضيفه فالنسيا فى اللقاء الذى سيقام فى السابعة والنصف مساء على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية.

من جهته يرغب الافيس فى تحقيق الفوز فى ظل سعيه للمشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث لا يفصله عن صاحب المركز الرابع خيتافى 8 نقاط فقط، أو ضمان المشاركة فى الدورى الأوروبى الموسم  المقبل فى حال انهاء الموسم فى المركز السابع.


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