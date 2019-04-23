داعشي شارك في هجوم الزلفى يوصي بهذا الأمر

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وصية

داعشى

الحمود

الزلفى

في الاستراحة التي أعدها الإرهابيون كوكر لتنفيذ مخططاتهم، ترك أحد الإرهابيين المشاركين في الهجوم على مركز مباحث محافظة الزلفي بشمال العاصمة السعودية الرياض وصية مكتوبة.

وكان رجال رئاسة أمن الدولة، أمس الاثنين، قد عثروا في الاستراحة "على ورقة موقعة وبصمة إصبع، ضمت وصية الإرهابي عبد الله الحمود بسداد نحو 29420 ريالاً من ميراثه، ومنح ما تبقى منه لابن عمه عبد الرحمن بن إبراهيم المنصور، أحد المقبوض عليهم ضمن التنظيم الإرهابي الذي تمّ ضبطه في الزلفي"، بحسب عكاظ السعودية.

وتكشف الوصية الوصية استدانة كبيرة من الحمود لإخوته، حيث بلغ ما استدانه منهم نحو 8420 ريالاً، إضافة إلى عدم سداده مبلغ 8000 لمالك الاستراحة التي تم تحويلها إلى وكر".

كما أشارت الوصية إلى "عدم سداد الإرهابي لـ5500 ريال قيمة سيارة اشتراها، إضافة إلى دينين من أحد الأشخاص بلغت قيمتهما 7500 ريال".

وكانت رئاسة أمن الدولة قد كشفت في وقت سابق عن هوية منفذي هجوم الزلفي الـ 4 الذين لقوا مصرعهم على يد قوات الأمن في السعودية

وأكد  المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في بيان، أنه اتضح من خلال إجراءات التثبت من هويات الجناة أنهم: ( حمود محمد الحمود، وعبد الله إبراهيم محمد المنصور، وسامر عبد العزيز عبدالكريم المديد، وسلمان عبد العزيز عبد الكريم المديد).


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