» الإتربي يكشف علاقة البنك المركزي بسعر الدولار

23 أبريل 2019 - 09:54 ص

أكد محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، أن البنك المركزي لا يتدخل في سعر صرف الدولار، مؤكدًا أن آليات العرض والطلب هى المُتحكم الرئيسي، ومع وجود وفرة من الموارد الدولارية في البنوك تراجع سعر الصرف، وحصيلة التدفقات لبنك مصر خلال أخر شهرين تخطت 2.7 مليار دولار.

ووصف لبرنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”، تراجع سعر الصرف بـ”صحي للغاية"، بفضل الاستقرار الاقتصادي”، والوضع الحالي أثبت عدم صحة كسر الدولار حاجز الـ18 أو 20 جنيهًا في عام 2019.