زراعة النواب تحدد طرق زيادة إنتاج القمح بمنظومة الصوامع

23 أبريل 2019 - 09:50 ص

قال هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب إن زيادة الإنتاج من القمح تتطلب استكمال منظومة الصوامع الحديثة لتخزين القمح، التي تقضى على نسبة الفقد، التي كانت تحدث من قبل، عندما كان يتم التخزين، في الصوامع الترابية حيث كان هناك نسبة فاقد نتيجة التعرض للظروف الجوية والحشرات والطيور .

وأضاف الحصرى فى تصريحات صحفية له أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، أمر ليس سهلا، لكن المطلوب اتخاذ خطوات إيجابية تجاهه .

وأشار إلى أن أول تلك الخطوات، هو تحديد سعر عادل للقمح قبل موسم الزراعة، وكذلك تنشيط وتفعيل مراكز البحوث الزراعية، والتي أرى لها دور ولكن نحتاج منها التوسع لاستنباط أصناف جديدة تتميز بزيادة الإنتاجية والبقاء في الأرض فترة ليست طويلة ما يسهل التوسع الرأسى في ظل أزمة مصر في مياه الرى، وكذلك استحداث أصناف تتحمل درجات الملوحة العالية للمياه، لنتمكن من زراعة القمح في الأراضي المستصلحة بالصحراء والتي ترتفع نسبة ملوحة المياه بها، مثل أراضي منطقة المغرة بمطروح وغيرها من المناطق الصحراوية".