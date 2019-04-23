علاء عابد: كان لدينا نائب "جاسوس" في البرلمان وطردناه

23 أبريل 2019 - 09:49 ص

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الأساس في الدساتير التعديل، والبقاء دون تعديل استثناء، لافتَا إلى حديث البعض بأن دستور 2014 من أفضل الدساتير، كلام غير صحيح ومجرد مزايدات.

وتابع "عابد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، في تغطية خاصة على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن كل النواب أبدوا رأيهم حول التعديلات الدستورية بكل حرية، وهناك فيديوهات وثقت هذا الأمر.

ولفت إلى أن أحد النواب المطرودين سعى لحضور الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، وبعد الموافقة، أصدر بيانات إلى الدول الأجنبية، معقبًا:" كان جاسوسًا وعميلا للخارج".