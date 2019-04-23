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ضمانات الحكومة ارتفعت لـ1.2 تريليون جنيه بنهاية 2018

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متابعات- أمينة عبد العال

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ارتفع قيمة إجمالي الضمانات الحكومية لديون الجهات المختلفة، من مصادر محلية وخارجية إلى 1.2 تريليون جنيه، بما يمثل 20.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 19.1% بنهاية ديسمبر 2017.

 جاء ذلك في البيان المالي، الصادر من وزارة المالية، عن مشروع الموازنة للعام المقبل.

وبحسب بيان لوزارة المالية، الذي حصلت صحيفة البورصة على نسخة منه، تمثل التقديرات لصافي الديون المضمونة القائمة على الخزانة العامة في نهاية ديسمبر الماضي 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 9.1% للضمانات المحلية و11.4% للضمانات الخارجية، وبلغت الضمانات المحلية في نهاية 2017 نحو 8.7% في حين بلغت الخارجية 10.4% من إجمالي قيمة الضمانات.

واستحوذت الضمانات الصادرة لصالح الهيئة المصرية للبترول على الجانب الأكبر لترتفع إلى 52% بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 47% في ديسمبر 2017، كما جاءت الضمانات الصادرة لشركات الكهرباء في المرتبة الثانية، لكنها انخفضت من 29% بنهاية ديسمبر 2017 إلى 24% بنهاية العام الماضي.

وتراجعت نسبة الضمانات الصادرة لهيئة قناة السويس لتصل إلى 7% بنهاية 2018، لكن الضمانات الصادرة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية ارتفعت 1% لتصل إلى 2%، وحافظ صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وهيئة الأنفاق على نفس النسبة لكل منهم بـ1%، وارتفعت الضمانات الأخرى إلى 12% من إجمالي القيمة، مقابل 11% بنهاية العام 2017.

كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد طالب الجهات الحكومية المقترضة بضمان وزارة المالية بضرورة التزامها بسداد القروض في ميعاد استحقاقها تلافيَا لتحميل الخزانة العامة للدولة بالأعباء الناتجة عن عدم الوفاء بسداد فوائد وأقساط تلك القروض في تاريخ استحقاقها.

وبلغت القروض المحلية الممنوحة من بعض البنوك التجارية لبعض الجهات بضمان وزارة المالية 391.6 مليار جنيه بنسبة 48.2% من جملة رصيد الضمانات.

وعزت مصادر أسباب ارتفاعات نسبة الضمانات المحلية والخارجية لزيادة الضمانات المقدمة لوزارة البترول لاستيراد المواد البترولية من الخارج، فضلًا عن التوسع في إصدار ضمانات لصالح مشروعات الغاز الأخيرة، والتي ستؤدي لجعل مصر مصدر للطاقة خلال المرحلة المقبلة.


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