التموين تناشد مزارعى القمح بهذا الأمر

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ناشدت وزارة التموين المزارعين والموردين للقمح الالتزام بنسب الرطوبة المحددة طبقًا للمواصفات القياسية، وسوف تقوم لجان الاستلام بالمحافظات برفض استلام أي كميات نسبة الرطوبة بها غير مطابقة للنسب المسموح بها.

وأكدت الوزارة فى بيان لها أنه بمناسبة بدء موسم توريد الأقماح المحلية فقد تلاحظ بأن المزارعين والموردين قاموا بتوريد بعض الكميات من الأقماح المحلية لموسم 2019 بنسبة رطوبة أعلى من النسبة المحددة طبقًا للمواصفات القياسية للأقماح، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة والتغيرات المناخية، ما انعكس على نسبة الرطوبة لعدم اكتمال جفاف الحبة من محصول القمح في بعض الأماكن.

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