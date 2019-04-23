فستان ساخن جديد لـ"رانيا يوسف".. وهجوم من متابعيها

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

متابعات- أمينة عبد العال

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تحد جديد من الفنانة رانيا يوسف لجمهورها بارتدائها فستانا ساخنا أثار غضب متابعيها، والذين شنوا هجوما عليها مرة أخري.

وشاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام"، والتي ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

وظهرت "يوسف" بفستان أبيض قصير للغاية دون بطانة، الأمر الذي أثار غضب متابعيها.

وانتقد الجمهور تكرار ظهور رانيا يوسف بهذه الطريقة، خاصة بعد تبريرها واقعة رفع البطانة في مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم خلال الأشهر الماضية في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت تعليقات المتابعين بين النقد والسخرية وكانت كالتالي: "لازمته إيه الفستان كده"، "أنتِ لبستي البطانة ونسيتي الفستان المرة دي"، "أنتِ فرحانة إنك بتعرّي جسمك"، "أنتِ بتتعمدي تكوني مستفزة"، "أنتِ بتعملي كل ده علشان الشو"، "كفاية بقى فساتينك دي"، "ببطانة ده؟"، "اللهم ارزقنا البطاقة الصالحة"، "اتغيرتي كده ليه؟ أنا كنت بحبك وبقدّرك، وبحب تمثيلك، بس نِزلتي من نظري، أيه اللي مغيّرك بالشكل ده؟"، "اتهدي يا ولية".

وكانت ابنتا الفنانة رانيا يوسف قامتا بمفاجأتها حينما ظهرتا خلال حلقة عيد الأم في برنامجها "المزيد عن رانيا"، أثناء حديث رانيا يوسف، وقدمتا لها هدايا بمناسبة عيد الأم، ووصفتاها بالأم ذات القلب الطيب.

وأثارت الفنانة رانيا يوسف جدلًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، بسبب ارتدائها للفساتين ذات الإطلالة الجريئة.

شاهد الصور..




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