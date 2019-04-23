بسبب الدولار.. إعلان مفاجئ من البنك المركزي

23 أبريل 2019 - 09:38 ص

في إعلان مفاجئ أصدر البنك المركزي السوداني، مساء أمس الاثنين، إعلانا بشأن سعر الدولار.

وقامت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بنشر بيان للبنك المركزي السوداني، يرد فيه على تقارير أشارت إلى تخفيض البنك لسعر الدولار الجمركي.

بينما قال البنك المركزي السوداني في بيانه: "سعر الدولار دوما نعلنه بصورة رسمية وكاملة يوميا، ويظهر على موقع البنك المركزي السوداني عبر شبكة الإنترنت".

وأضاف في بيانه: "كما أن تخفيض سعر الدولار الجمركي، ليس أساسا من اختصاص البنك المركزي، وهو من اختصاص الحكومة".

يذكر أن تقارير عديدة كانت قد أشارت إلى أن البنك المركزي السوداني ينوي اعتماد سعر الدولار على 27 جنيها سودانيا، والدولار الجمركي بـ9.3 جنيه سوداني مع تشديد الرقابة على السوق الموازي.

وكان الجنيه السوداني، قد بدأ مرحلة من الصعود أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد "اقتلاع" المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم للرئيس عمر البشير، وبدء المرحلة الانتقالية.

وقالت صحيفة "الصيحة" السودانية، إن سعر الدولار في السوق السوداء اقترب من سعره في البنك المركزي السوداني.

وبحسب ما ذكره متعاملون للصحيفة فإن "سوق سعر صرف الجنيه تشهد ارتفاعا غير مسبوق خلال اليومين الماضيين، مضيفين أن أسعار بيع الدولار في تداولات الأسواق السوداء انخفضت إلى (50) جنيها عبر النقد و(71) جنيها عبر الإجراءات المصرفية.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية، حيث إن شركات سودانية بدأت تغيير تعاملاتها من الجنيه السوداني إلى الدولار الأمريكي.