مؤيدة لمرسي تهاجم حزب أردوغان

23 أبريل 2019 - 09:30 ص

هاجمت الكاتبة مي عزام حزب العدالة والتنمية الحزب الحاكم في تركيا بسبب ما حدث مؤخرًا مع زعيم المعارضة التركية.

وكتبت عزام على حسابها في تويتر: "لم يتحمل حزب العدالة والتنمية حزب أردوغان خسارة بلدية إسطنبول وأنقرة اعتدى غاضبا على كيليجدار أوجلو (زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض الذى فاز مرشحيه فى بلديتى إسطنبول وأنقرة) أثناء حضوره جنازة.

وأضافت: "الكل مستعد للعداء والاعتداء من أجل السلطة والمكاسب لا القيم والمبادئ والحقوق".

يذكر أن شقيق كليشدار أوغلو زعيم أكبر أحزاب المعارضة نشر مقطع فيديو مثير جدا معلقا على ما حدث لأخيه، من قبل أهالي شهيد الجيش التركي الذي سقط في مواجهة حزب العمال الكردستاني.

وقال شقيق كليشدار أوغلو: " أصلا ذهاب أخي كمال للجنازة كان من أجل الاستفزاز"

وأضاف: "لذلك كان يستحق ما حدث له..سلمت أيادي من فعل به هذا".

بينما علق الكاتب الصحفي سمير العركي قائلا: للأسف ما كان ينبغي لك سوق هذا الكلام المجافي للحقيقة تمامًا واقعة الاعتداء ليس لها علاقة نهائيا بالانتخابات وحتى كليتشدار أوغلو لم يقل بذلك أما السبب الحقيقي فهو علاقة كليتشدار أوغلو بحزب الشعوب الديمقراطي المدعوم من تنظيم حزب العمال إضافة إلى تصريحاته في هذا الشأن.

وأضاف أنه عندما ذهب لحضور جنازة أحد شهداء الجيش التركي الذين قتلوا على الحدود برصاص حزب العمال ثار أهل الجندي عليه وحاولوا الاعتداء عليه لكن تدخل قوات الأمن أوقف الاعتداء وتم تحويل المعتدين للتحقيق هذه هي القصة ودونك وسائل الإعلام التركية ولا علاقة لها بالانتخابات لا من قريب ولا من بعيد.

وعلق آخر: "أنا أرى أنك تسوقين لحزب الشعب الجمهوري على حساب العدالة والتنمية.. هذه الأحداث طبيعية وقد تكون مصطنعة ..أنت وأنا لا نعرف خلفيات المشكلة..إذا لم يكن هناك تحقيق وكشف الملابسات فيظل الموضوع مبهم..إذا أرى أن الاعتذار واجب هنا.. تحياتي".