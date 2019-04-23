» اللي بتقوله محصلش .. كنت حاضر مباراة الأهلي وشوفت كله بنفسي

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الاهلى

انتقد الإعلامي هاني حتحوت ما قاله رئيس نادي الزمالك عن عدم احترام جماهير الأهلي للسلام الوطني في مباراة بيراميدز.

وقال "حتحوت" في سلسلة تغريدات : "عدم احترام جمهور الأهلي للنشيد الوطني في مباراة بيراميدز" اللي قالها رئيس الزمالك في آخر ?يديو.. ماحصلش! كنت في المقصورة على بُعد أمتار من اللاعبين، ولا احنا ولا اللاعبين كنا سامعين النشيد، بالعافية سمعنا جزء منه بسبب ضعف السماعات، فطبيعي الجمهور البعيد جدًا يكون ماسمعش هو كمان".

وأضاف: "وهتفوا "أهلي أهلي" في آخره لما افتكروا النشيد خلص.. مش مقصودة إساءة خالص وده مؤكد مش انطباع. أما الهجوم على عبد الله السعيد اللي قاله رئيس الزمالك، فحصل آه خلال المباراة لما الكورة كانت بتوصل للاعب".

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