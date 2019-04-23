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أنغام

نبوءة مثيرة من سميرة سعيد عم سيحدث بين أصالة وأنغام

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نبوءة مثيرة من سميرة سعيد عم سيحدث بين أصالة وأنغام

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أنغام
أنغام

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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انغام

أصالة

تنبأت الفنانة سميرة سعيد بما سيحدث بين نظيرتيها أصالة وأنغام بعد أزمة زواج الأخيرة من أحمد إبراهيم الذي كان متزوجا من سيدة تمت بصلة قرابة لأصالة.

و توقعت سميرة سعيد انتهاء الخلاف بين صديقتيها الفنانتين أصالة وأنغام بعد فترة من التصريحات بينهما بسبب زواج المطربة المصرية من الموزع أحمد إبراهيم.

قالت سميرة سعيد: "الاثنتان من أحبائي، سينتهي الخلاف بينهما بالصلح إن شاء
الله، لأنه لا يصح أن يستمر الخصام ولا يوجد أمر يستحق ذلك"، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "Carpool Karaoke بالعربي".

وأضافت: "الحب حلو والصداقة حلوة، الأشياء تولد كبيرة ثم تصغر، وستضحكان على هذه الأمور لاحقا".

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