نبوءة مثيرة من سميرة سعيد عم سيحدث بين أصالة وأنغام

23 أبريل 2019 - 09:01 ص

تنبأت الفنانة سميرة سعيد بما سيحدث بين نظيرتيها أصالة وأنغام بعد أزمة زواج الأخيرة من أحمد إبراهيم الذي كان متزوجا من سيدة تمت بصلة قرابة لأصالة.



و توقعت سميرة سعيد انتهاء الخلاف بين صديقتيها الفنانتين أصالة وأنغام بعد فترة من التصريحات بينهما بسبب زواج المطربة المصرية من الموزع أحمد إبراهيم.



قالت سميرة سعيد: "الاثنتان من أحبائي، سينتهي الخلاف بينهما بالصلح إن شاء

الله، لأنه لا يصح أن يستمر الخصام ولا يوجد أمر يستحق ذلك"، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "Carpool Karaoke بالعربي".



وأضافت: "الحب حلو والصداقة حلوة، الأشياء تولد كبيرة ثم تصغر، وستضحكان على هذه الأمور لاحقا".