  • الثلاثاء 23 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:55 ص
بحث متقدم
رانيا يوسف

فستان ساخن جديد لـ"رانيا يوسف".. وهجوم من متابعيها

وزير النقل كامل الوزير

"الوزير" يرد على شراء سيدة تذكرة من السوق السوداء

الدولار

بسبب الدولار.. إعلان مفاجئ من البنك المركزي

كلوب ومحمد صلاح

"كلوب" يهدد مستقبل "صلاح" مع ليفربول

مي عزام

مؤيدة لمرسي تهاجم حزب أردوغان

الإعلامي أحمد موسى

موسى : اليوم سوف تشهد مصر حدث عالمي

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: مصر حصدت كأس الأمم السياسية

الدولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

أنغام

نبوءة مثيرة من سميرة سعيد عم سيحدث بين أصالة وأنغام

القيعي

رد صادم من القيعي على "متعب" بعد انحيازه لـ"عبدالله السعيد"

موسى : اليوم سوف تشهد مصر حدث عالمي

آخر الأخبار

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

توفيق عكاشة يكشف سر ظهوره بدون "كرافتة"

#

الجندي: تارك التصويت على الاستفتاء ساقط المروءة

#

مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

#

قناة مفتوحة تذيع ودية "صغار الفراعنة" مع أمريكا

الدستور

الاستفتاء

صدى البلد

أحمد موسى


رفض الإعلامي أحمد موسى، الحصول على إجازة بعد انتهاء التغطية الإعلامية للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية: "احتفالا بالتعديلات الدستورية نشتغل،إحنا الطبيعي نحتفل نشتغل.

و أضاف موسي قائلا :" نزود ساعات العمل، صوتي آه ضايع بس النهاردة الرئيس عنده قمتين في غاية الأهمية ، النهاردة مصر سوف تشهد حدث عالمي".

 ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيلتقي اليوم مع عدد كبير من قادة الدول الأفارقة لمناقشة الأوضاع في السودان، وليبيا، موضحا أن هذا "حدث عالمي" العالم كله سيتابعه.

وكانت أمس الاثنين، قد انتهت فعاليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت خلال ثلاثة أيام، حيث بدأت يوم السبت للمصريين في الداخل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب يتحدى مجلس النواب: لا يمكنكم إقالتي
» اللي بتقوله محصلش .. كنت حاضر مباراة الأهلي وشوفت كله بنفسي
» فنانة شهيرة: ارتكبت جريمة أسرية مكتملة الأركان
» زكي: تركي آل الشيخ يصدم الزمالك بقرار غير متوقع
» أسطورة منتخب مصر يعلن الاعتزال نهائيا بسبب "الإصابات"
» علاقة غامضة مع "سمير صبري" .. وجلست 11 سنة على كرسي متحرك
» إصابة فنانة شهيرة بوعكة صحية وصدمة من صورتها داخل المستشفى
» لقاء السحاب بين "كيم يونج" و "بوتين"
» "ساسي" يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
» بشرى سارة للمواطنين بشأن مديونيات الكهرباء
» فلسطين تبحث علاج المرضى في مصر والأردن

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان