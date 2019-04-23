"الوزير" يرد على شراء سيدة تذكرة من السوق السوداء

23 أبريل 2019 - 08:17 ص

روي وزير النقل كامل الوزير، كواليس شراء سيدة تذكرة من السوق السوداء قائلا: "إنه أثناء تفقده لجان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بمحطات قطار الإسكندرية، وجد سيدة تشتكي من عدم وجود التذاكر".



وأضاف "الوزير" خلال لقائه ببرنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن السيدة أكدت له أنها تضطر لشراء التذاكر من السوق السوداء.



ومن جهته عقب الوزير علي رواية السيدة له قائلا: تألمت وقولت لموظفي التذاكر لازم تغيروا علي شغلكم، والواقعة ديه لو اتكررت هحقق فيها".



وأكد "الوزير"، أنه لاحظ أن المواطنين أقدموا علي الاستفتاء بمحطتي سيدي جابر بالإسكندرية و محطة مصر بمنتهي الأريحية، موجها التحية لرجال القوات والمسلحة والشرطة لمجهودهم خلال الاستفتاء.





