» علاقة غامضة مع "سمير صبري" .. وجلست 11 سنة على كرسي متحرك

23 أبريل 2019 - 07:54 ص

حل أمس عيد ميلاد الفنانة سماح أنور التي ولدت يوم 22 أبريل من عام 1965 .



وفيما يلي بعض المعلومات عنها:



- والدها هو الكاتب أنور عبدالله و والدتها الفنانة سعاد حسين



- درست في قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب بجامعة القاهرة



- اشتهرت في بدايتها ببعض أدوار الحركة أو الكوميديا .



- تم استبعاد أغلب مشاهدها من فيلم "يوم للستات" بسبب قيامها بارتداء "باروكة" عجيبة بعد استئناف تصوير الفيلم الذي توقف لفترة مما أظهر وجود اختلاف شديد بين المشاهد القديمة والحديثة ، وهو ما اضطر المخرجة كاملة أبو ذكري لحذف مشاهدها.



- مازالت طبيعة العلاقة بينها وبين الفنان سمير صبري غامضة ، لكنه اعترف في برنامج قبل سنوات أنه اشترى دبلتين واحدة له وواحدة لسماح أنور وكتب عليها اسمها لكنه تراجع عن الزواج منها بسبب تقدمه في السن واحتفظ بتلك الدبلة معه في الوقت الذي قالت فيه سماح أنها لم تكن تعرف بأمر هذه القصة لكنها تعتبر سمير صبري أحد أفراد عائلتها.



- كشفت أنها جلست على كرسي متحرك لمدة 11 سنة بعد تعرضها لحادث سيارة مطلع الألفية الجديدة ، مؤكدة أنها دفعت ثمن التهور وطيش الشباب لدرجة أنها أجرت 42 عملية تجميل للتغلب على أضرار العملية.





