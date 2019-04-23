  • الثلاثاء 23 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:46 ص
بحث متقدم
القيعي

رد صادم من القيعي على "متعب" بعد انحيازه لـ"عبدالله السعيد"

سالي عبد السلام

سالي عبد السلام لضابط لبناني: ربنا مش هيسيبك بعد اللي عملته في أمي

الأهلي

4 نجوم بالأهلي يستغيثون بـ"بيراميدز": نريد الانتقال إلى فريقكم

عمرو أديب

"أديب" يكشف خطة الإخوان الجديدة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء

المتحدث العسكري

القوات المسلحة توجه رسالة هامة للمواطنين

الدواجن

غرفة "الدواجن" تكشف سر ارتفاع أسعارها قبل رمضان

الدولار

خبير اقتصادي يكشف دلالات انخفاض سعر الدولار

ترامب

الحرب تشتعل بين ترامب والكونجرس

لجنة اقتراع

هذا مصير الممتنعين عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور

أرشيفية

تراجع واردات السلع المُعمرة.. وهذه مكاسب مصر

رد صادم من القيعي على "متعب" بعد انحيازه لـ"عبدالله السعيد"

الرياضة

القيعي
القيعي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

«آل الشيخ» يعلق على تصريحات«متعب»:«مجبتش حاجة من عندي»

#

بايرن يعزز صدارته في الدوري بعد الفوز على بريمن

#

«أبوجريشة» يُعدد مكاسب فوز الإسماعيلي على سموحة

#

قناة سعودية تفصل مذيعا بسبب رد غير لائق على مُتصلة

متعب

عبدالله السعيد

رد المهندس عدلي القيعي - مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي - على نجم الفريق السابق عماد متعب بعد قوله إن عبدالله السعيد لم يخطيء في أزمته مع الأهلي .

وقال "القيعي" في برنامج "ملك وكتابة" : ""لا ألوم على السعيد لتوقيعه للزمالك، فهذا حقه ولكنه خرق اللوائح المنظمة وكان يجب عقابه والأطراف الأخرى لأن لوائح القيد تجبر النادي الذى يريد التعاقد مع اللاعب بضرورة إخطار ناديه في آخر 6 أشهر على أن يتم التعاقد بعد نهاية الموسم".

وأكمل بقوله: "الزمالك لم يخطرنا وتعاقد مع السعيد والأخير تلقى أموالاً فكيف لا يعتبر متعب الحصول على أموال من ناديين فى نفس الفترة أخطاء وتجاوزات؟".

وأنهى بقوله: "أعتقد أن متعب غابت عنه تلك النقطة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة فنانة شهيرة بوعكة صحية وصدمة من صورتها داخل المستشفى
» لقاء السحاب بين "كيم يونج" و "بوتين"
» "ساسي" يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
» بشرى سارة للمواطنين بشأن مديونيات الكهرباء
» فلسطين تبحث علاج المرضى في مصر والأردن
» مفاجأة سارة من قناة النادي الأهلي لجماهيره
» سريلانكا تكشف عن منفذ تفجيرات عيد الفصح
» منافس السيسي: "التعديلات الدستورية توفر على مصر مليارات"
» الحقيقة الكاملة لارتفاع أسعار السجائر والمعسل
» تحطم طائرة أمريكية ومصرع جميع ركابها
» اليابان تسجل بـ"غينس" أثقل حوض استحمام ذهبي في العالم

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان