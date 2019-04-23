رد صادم من القيعي على "متعب" بعد انحيازه لـ"عبدالله السعيد"

23 أبريل 2019 - 07:42 ص

رد المهندس عدلي القيعي - مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي - على نجم الفريق السابق عماد متعب بعد قوله إن عبدالله السعيد لم يخطيء في أزمته مع الأهلي .



وقال "القيعي" في برنامج "ملك وكتابة" : ""لا ألوم على السعيد لتوقيعه للزمالك، فهذا حقه ولكنه خرق اللوائح المنظمة وكان يجب عقابه والأطراف الأخرى لأن لوائح القيد تجبر النادي الذى يريد التعاقد مع اللاعب بضرورة إخطار ناديه في آخر 6 أشهر على أن يتم التعاقد بعد نهاية الموسم".



وأكمل بقوله: "الزمالك لم يخطرنا وتعاقد مع السعيد والأخير تلقى أموالاً فكيف لا يعتبر متعب الحصول على أموال من ناديين فى نفس الفترة أخطاء وتجاوزات؟".



وأنهى بقوله: "أعتقد أن متعب غابت عنه تلك النقطة".

