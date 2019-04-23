  • الثلاثاء 23 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:46 ص
بحث متقدم
القيعي

رد صادم من القيعي على "متعب" بعد انحيازه لـ"عبدالله السعيد"

سالي عبد السلام

سالي عبد السلام لضابط لبناني: ربنا مش هيسيبك بعد اللي عملته في أمي

الأهلي

4 نجوم بالأهلي يستغيثون بـ"بيراميدز": نريد الانتقال إلى فريقكم

عمرو أديب

"أديب" يكشف خطة الإخوان الجديدة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء

المتحدث العسكري

القوات المسلحة توجه رسالة هامة للمواطنين

الدواجن

غرفة "الدواجن" تكشف سر ارتفاع أسعارها قبل رمضان

الدولار

خبير اقتصادي يكشف دلالات انخفاض سعر الدولار

ترامب

الحرب تشتعل بين ترامب والكونجرس

لجنة اقتراع

هذا مصير الممتنعين عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور

أرشيفية

تراجع واردات السلع المُعمرة.. وهذه مكاسب مصر

إصابة فنانة شهيرة بوعكة صحية وصدمة من صورتها داخل المستشفى

الصفحة الأخيرة

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

العثور على جثة شاب داخل شقة متفجرات

#

فنانة شهيرة تنشر فيديو لها من داخل الحمام

#

15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع زيوت

#

شاهد.. تعرض فنانة شهيرة للضرب أثناء بث مباشر من داخل غرفتها

سوزان نجم الدين

يعيش محبو الفنانة السورية سوزان نجم الدين حالة من الصدمة ، وذلك بعد ظهورت علامات التعب الشديد على صورتها داخل المستشفى.

و تعرضت سوزان نجم الدين لوعكة صحية خلال الساعات الماضية أثناء تصويرها لأحدث أعمالها مسلسل "ابن أصول".

ونُقلت "سوزان" إلى إحدى المستشفيات بمنطقة التجمع الخامس لإجراء المزيد من التحاليل والفحوصات لمعرفة ما حل بها.

وحتى الآن مازالت سوزان نجم الدين محتجزة في المستشفى، ويؤكد طبيبها المعالج أنها تحتاج للراحة التامة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة فنانة شهيرة بوعكة صحية وصدمة من صورتها داخل المستشفى
» لقاء السحاب بين "كيم يونج" و "بوتين"
» "ساسي" يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
» بشرى سارة للمواطنين بشأن مديونيات الكهرباء
» فلسطين تبحث علاج المرضى في مصر والأردن
» مفاجأة سارة من قناة النادي الأهلي لجماهيره
» سريلانكا تكشف عن منفذ تفجيرات عيد الفصح
» منافس السيسي: "التعديلات الدستورية توفر على مصر مليارات"
» الحقيقة الكاملة لارتفاع أسعار السجائر والمعسل
» تحطم طائرة أمريكية ومصرع جميع ركابها
» اليابان تسجل بـ"غينس" أثقل حوض استحمام ذهبي في العالم

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان