» إصابة فنانة شهيرة بوعكة صحية وصدمة من صورتها داخل المستشفى

23 أبريل 2019 - 07:19 ص

يعيش محبو الفنانة السورية سوزان نجم الدين حالة من الصدمة ، وذلك بعد ظهورت علامات التعب الشديد على صورتها داخل المستشفى.



و تعرضت سوزان نجم الدين لوعكة صحية خلال الساعات الماضية أثناء تصويرها لأحدث أعمالها مسلسل "ابن أصول".



ونُقلت "سوزان" إلى إحدى المستشفيات بمنطقة التجمع الخامس لإجراء المزيد من التحاليل والفحوصات لمعرفة ما حل بها.



وحتى الآن مازالت سوزان نجم الدين محتجزة في المستشفى، ويؤكد طبيبها المعالج أنها تحتاج للراحة التامة.





