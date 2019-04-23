4 نجوم بالأهلي يستغيثون بـ"بيراميدز": نريد الانتقال إلى فريقكم

23 أبريل 2019 - 05:39 ص

زعم الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - أن 4 من نجوم النادي الأهلي تواصلوا مع مسؤول نافذ في نادي "بيراميدز" من أجل الانتقال للفريق بدءًا من الموسم المقبل.



وأضاف "زكي" في برنامجه أن اللاعبين المذكورين من فئة اللاعيبين المهمين داخل النادي الأهلي ، مؤكدًا أن ثلاثة منهم مصريين والرابع محترف في العملاق الأحمر.



وكان تركي آل الشيخ - مالك نادي "بيراميدز" - أكد في تصريحات سابقة أنه لا يتفاوض مع أي لاعب من الأهلي.



