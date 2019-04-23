"أديب" يؤكد خلو الإستفتاء من أي حالة تزوير

23 أبريل 2019 - 01:03 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لم يشهد أي عملية تزوير، مرجعا ذلك إلى التنظيم الجيد من الدولة لتأمين صناديق الاقتراع، وأن أية سلبيات تم رصدها خلال الاستفتاء لم تكن مؤثرة في سير العملية الديموقراطية.



وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الإثنين، أن هناك أمرَين عكس بعضهما يتم تداولهما الآن، موضحًا: "فيه ناس بتقول ماحدش راح الاستفتاء، وفريق تاني بيقول إن الدولة حشدت الناس"، مؤكدًا أن ما نراه الآن تجربة جيدة جدًّا، ونتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية جيدة سواء كانت بنعم أم لا في التصويت.