» بشرى سارة للمواطنين بشأن مديونيات الكهرباء

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أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تعليمات لجميع شركات توزيع الكهرباء بعدم احتساب غرامات تأخير على المديونية المستحقة على صغار المشتركين "منازل ومحلات تجارية".
 
وذكر بيان صادر عن الشركة إن إلغاء الغرامة الغرض منه تشجيع المديونين على السداد ومراعاة البعد الاجتماعى.

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