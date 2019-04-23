زعيم كوريا الشمالية يزور روسيا قريبًا لهذا السبب

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أفادت وسائل إعلام كورية شمالية، الثلاثاء، أن الزعيم كيم جونج أون سيزور روسيا قريبا؛ لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤكدة بذلك إعلانا سابقا للكرملين حول الزيارة.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في خبر مقتضب إن كيم «سيزور روسيا الاتحادية قريبا بدعوة» من بوتين «لإجراء محادثات».


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