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مفاجأة سارة من قناة النادي الأهلي لجماهيره

الرياضة

النادي الأهلي
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محمود أبوسعد

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تتوالى اهتمامات قناة النادي الأهلي الرسمية، بجميع الفرق الرياضية داخل القلعة الحمراء، وبخاصة فريق الطائرة المرعب، والمتوج هذا العام بجميع البطولات التي شارك بها.
وفي مفاجأة سارة من إدارة القناة لجماهيرها، قررت إذاعة مباراة الأهلي والزمالك في ختام دوري الكرة الطائرة رجال، والتي تقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، اليوم في السادسة والنصف مساءا، ويقدم الأستديو التحليلي الكابتن خالد العوضي نجم طائرة الأهلي السابق.
وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، أمس الأثنين، على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 / 0 في الجولة قبل الأخيرة، فى لقاء تحصيل حاصل لاستكمال المسابقة بعدما حسم الفريق الأحمر اللقب بالفوز على طلائع الجيش مؤخرًا.
يذكر أن الأهلى حصل هذا الموسم على الثلاثية بالحصول على كأس مصر والدورى والبطولة الأفريقية للأندية 

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