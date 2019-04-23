» موسى مصطفى: مد فترة الرئاسة وفر علي مصر ملايين الجنيهات

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موسى مصطفى
موسى مصطفى

المصريون ـ متابعات

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قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن التعديلات الدستورية كان حتمية في الفترة الحالية، لتمنح فرصة للأحزاب لكي تقوى، وتدخل العمل النيابية بقوة.
وأضاف خلال حوار لبرنامج «المشهد» مع الإعلاميين عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي، على فضائية «TeN»، أن «مد فترة الرئاسة وفر على مصر ملايين الجنيهات وفرصة لاستكمال إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وتابع: «السيسي قام بإنجازات ضخمة جدًا، ومدة الفترة تساعده على استكمالها، وتأجيل الانتخابات الرئاسية وفر المليارات على الدولة».
وأوضح أن المرحلة المقبلة فرصة نحو مستقبل أفضل، وأنه مؤيد للتعديلات الدستورية 2019  كاملة خاصة المادة 140 بخصوص فترة الرئاسة، مشيرًا إلى أنه يوجد إنجازات في الدولة، والتعديل فرصة لاستكمال الإنجازات.
ورحب في ختام حديثه باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل تعيين وزير الدفاع، مؤكدًا أن "التعديلات تم صياغتها باحترافية عالية".


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