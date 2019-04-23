  • الثلاثاء 23 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:22 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب" يكشف خطة الإخوان الجديدة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء

المتحدث العسكري

القوات المسلحة توجه رسالة هامة للمواطنين

الدواجن

غرفة "الدواجن" تكشف سر ارتفاع أسعارها قبل رمضان

الدولار

خبير اقتصادي يكشف دلالات انخفاض سعر الدولار

ترامب

الحرب تشتعل بين ترامب والكونجرس

لجنة اقتراع

هذا مصير الممتنعين عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور

أرشيفية

تراجع واردات السلع المُعمرة.. وهذه مكاسب مصر

الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

أمن الدولة السعودية

تفاصيل إحباط مخطط إرهابي بالسعودية والقبض على 13

مذيعة التليفزيون الرسمي

عرض مشهد إباحي على التليفزيون السوري بالخطأ

بالفيديو..

منافس السيسي: "التعديلات الدستورية توفر على مصر مليارات"

الحياة السياسية

موسى مصطفى
موسى مصطفى

محمود أبوسعد

أخبار متعلقة
#

«إكرامي» يدعو المصريين للتظاهر من أجل «السيسي»

#

الجندي: تارك التصويت على الاستفتاء ساقط المروءة

#

العاملون بـ"البترول" يتوافدون على اللجان للمشاركة فى الاستفتاء

#

بهذه الخدمات.. مطار القاهرة يشارك فى الاستفتاء غدا

قال موسى مصطفى موسى،منافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية السابقة، "إن التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها مؤخرا، سوف توفر على حزانة الدولة مليارات، وأن توقيتها عبقري".
وقال في تصريحات لبرنامج «المشهد»، الذي يعرض على فضائية «ten»، مساء الاثنين، إن «تقديم التعديلات الدستورية تم بعد دراسات عديدة ومن خلال نهج مؤسسي»، متوجهًا بالشكر لأعضاء البرلمان الذين اقترحوا هذه التعديلات.
وأضاف «توقيت التعديلات الدستورية عبقري جدًا، حيث أنها ستعطي فرصة للأحزاب للعمل خلال السنوات المقبلة، وإثبات نفسها»، متابعًا: «هذا الأمر كان إلزاميًا خلال هذه الفترة».
وأوضح أن «تعديل المادة 140 من الدستور سيعطي فرصة للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال إنجازاته الضخمة، كما أنه سيوفر على الدولة أموال الانتخابات الرئاسية 2022»، مضيفًا: «الانتخابات بتكلف الدولة مليارات».
انتهت في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الاثنين، عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع اللجان على مستوى الجمهورية؛ وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وبدأت عمليات الفرز في بعض اللجان على مستوى الجمهورية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» لقاء السحاب بين "كيم يونج" و "بوتين"
» "ساسي" يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
» بشرى سارة للمواطنين بشأن مديونيات الكهرباء
» فلسطين تبحث علاج المرضى في مصر والأردن
» مفاجأة سارة من قناة النادي الأهلي لجماهيره
» سريلانكا تكشف عن منفذ تفجيرات عيد الفصح
» منافس السيسي: "التعديلات الدستورية توفر على مصر مليارات"
» الحقيقة الكاملة لارتفاع أسعار السجائر والمعسل
» تحطم طائرة أمريكية ومصرع جميع ركابها
» اليابان تسجل بـ"غينس" أثقل حوض استحمام ذهبي في العالم
» الرئيس الجزائري المؤقت يقيل محافظ العاصمة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:55 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان