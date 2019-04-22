الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر للحكومة العراقية

22 أبريل 2019 - 10:10 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتزاز مصر بما يجمعها بالعراق من علاقات أخوة تاريخية، مشيداً بالتطور المستمر الذي تشهده أطر التعاون بين الدولتين، ومؤكداً مواصلة دعم مصر للحكومة العراقية والعمل على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء العراقي قدم التهنئة للشعب المصري بمناسبة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنجاح، مشيداً بالتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة خاصة الاقتصادية والتنموية على مدار السنوات الماضية، ومؤكداً تقدير بلاده الكبير لمصر وللرئيس السيسي، في إطار العلاقات التاريخية العميقة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي.



وقال المتحدث الرسمي، إن الاتصال الهاتفي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين خاصة في ضوء ما أسفرت عنه القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، التي عقدت بالقاهرة في شهر مارس الماضي، من نتائج إيجابية.

