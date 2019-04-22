  • الثلاثاء 23 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:24 ص
بحث متقدم
المتحدث العسكري

القوات المسلحة توجه رسالة هامة للمواطنين

الدواجن

غرفة "الدواجن" تكشف سر ارتفاع أسعارها قبل رمضان

الدولار

خبير اقتصادي يكشف دلالات انخفاض سعر الدولار

ترامب

الحرب تشتعل بين ترامب والكونجرس

لجنة اقتراع

هذا مصير الممتنعين عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور

أرشيفية

تراجع واردات السلع المُعمرة.. وهذه مكاسب مصر

الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

أمن الدولة السعودية

تفاصيل إحباط مخطط إرهابي بالسعودية والقبض على 13

مذيعة التليفزيون الرسمي

عرض مشهد إباحي على التليفزيون السوري بالخطأ

المصري

حقيقة تكفل «آل الشيخ» بجلب حكم أجنبي للأهلي والمصري

الحوثي: هناك إمكانية لإيصال الرسائل بيننا وبين السعودية

عرب وعالم

عبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

منع إليسا من الرقص خلال إحيائها حفلًا في السعودية

#

منع مطربة شهيرة من الرقص خلال حفلها بالسعودية

#

فيديو.. زايد: سرطان الثدى ثاني أسباب الوفاة فى مصر

#

«الزراعة» ترد على اتهامات البصل المصري

أعرب عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين، عن استعداده لتواصل مشروط مع السعودية، بينما هدد الإمارات بأن يتعرض اقتصادها لمخاطر.
وتقود السعودية، منذ 25 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا يدعم القوات التابعة للحكومة اليمنية، في مواجهة المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعما إيرانيا.
وقال الحوثي، في مقابلة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، إن "هناك إمكانية لإيصال الرسائل بيننا وبين السعودية، لكن هذا يتطلب إرادة جادة منهم في تعديل الرؤية تجاه شكل العلاقة معنا".
ورأى أن: مشكلة السعودية ليست في أن لديهم مخاوف من أن يشكل الوضع في اليمن تهديدا عليهم، بل في سقف العلاقة التي ترغب بأن يكون اليمن خاضعا وضعيفا أمامها.
وتابع: "على السعوديين أن يقتنعوا أن الأمر الذي يمثل عامل اطمئنان واستقرار لهم هو قيام علاقة الاحترام المتبادل وحسن الجوار مع اليمن".
واعتبر أن قواته "حققت نجاحات كبيرة أدت إلى انهيار الجيش السعودي، مما دفع الرياض إلى استقدام قوات مرتزقة للدفاع عن حدودها"، في إشارة إلى قوات يمنية تقاتل ضد الحوثيين على الجانب السعودي من الحدود مع اليمن.
ويسيطر الحوثيون على محافظات، منها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، في ظل حرب أهلية بات معها معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
ورصدت السعودية، في نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2017، مكافأة بقيمة 30 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الحوثي.
وتبنى الحوثي لغة حادة عند حديثه عن الإمارات، ثاني أكبر دول التحالف العربي، إذ قال: "إذا استمر العدوان، فإن الاقتصاد الإماراتي والاستثمار هناك سيكون معرضا لمخاطر حقيقة".
وقال إن "هناك إنتاج لأسلحة مهمة وفعالة في السلاح البحري، إضافة لوسائل مؤثرة باتت جاهزة للاستخدام عند الحاجة".
وتحدث عن علاقة جماعته بكل من إيران وجماعة "حزب الله" اللبنانية، بقوله: العلاقة مع الطرفين تنطلق وفق المبادئ الإسلامية والمبادئ المشتركة في مناهضة أمريكا ومعاداة إسرائيل.
وحمل الحوثي التحالف العربي المسؤولية عن "إعاقة تنفيذ اتفاق السويد".
وينص الاتفاق، الذي رعته الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية (غرب)، وانسحاب الحوثيين والقوات الحكومية من المدينة، وتسليمها لقوات الأمن المحلية.
لكن التفسيرات المتباينة للاتفاق تحول دون تنفيذه حتى اليوم، وسط اتهامات متبادلة بشأن الطرف المسؤول عن الوضع الراهن.
وبشأن الاتفاق على الإفراج عن الأسرى والمختفين من الجانبين، قال الحوثي: "قلنا للطرف الآخر إننا جاهزون لتنفيذه (الاتفاق) على قاعدة الكل مقابل الكل أو بشكل نسبي، فلم نجد اهتماما منهم". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فلسطين تبحث علاج المرضى في مصر والأردن
» مفاجأة سارة من قناة النادي الأهلي لجماهيره
» سريلانكا تكشف عن منفذ تفجيرات عيد الفصح
» موسى مصطفى: مد فترة الرئاسة وفر علي مصر ملايين الجنيهات
» الحقيقة الكاملة لارتفاع أسعار السجائر والمعسل
» تحطم طائرة أمريكية ومصرع جميع ركابها
» اليابان تسجل بـ"غينس" أثقل حوض استحمام ذهبي في العالم
» الرئيس الجزائري المؤقت يقيل محافظ العاصمة
» أوامر وقرارات أصدرها الملك سلمان اليوم
» «السيسي» يستقبل رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني
» بالصور والفيديو.. احتجاجات وأعمال عنف تسيطر على شوارع قطر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:55 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان