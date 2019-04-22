» تحطم طائرة أمريكية ومصرع جميع ركابها

22 أبريل 2019 - 11:26 م

تحطمت منذ قليل طائرة ركاب صغيرة قبيل هبوطها في مطار في وسط ولاية تكساس الأمريكية، ولقى جميع ركابها مصرعهم، وعددهم 6 أشخاص، 5 ركاب، وقائدها.



وقال المتحدث باسم إدارة الطيران الفدرالية لين لونسفورد إن الطائرة، وهي من طراز Beechcraft BE58 سقطت على بعد حوالي 10 كيلومترات من مطار مدينة كيرفيل، الذي كان مقررا أن تهبط فيه، ما أدى إلى مقتل الطيار وخمسة ركاب.

وأعلن المتحدث أن رحلة الطائرة التي كانت قادمة من مدينة هيوستن في تكساس لم تكن تجارية.