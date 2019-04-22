الحرب تشتعل بين ترامب والكونجرس

22 أبريل 2019 - 11:25 م

تحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أعضاء الكونغرس مؤكدا عدم استطاعتهم إقالته، بناء على تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية ومحاولاته عرقلة التحقيق.



واستغل ترامب حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، في شن هجومه على الكونجرس، وكتب تويته نصها كالتالي، "فقط الجرائم الكبرى والجنح يمكن أن تؤدي إلى إجراءات العزل، لم تكن هناك جرائم من قبلي (لا تواطؤ ولا عرقلة) لذا، لا يمكنكم إقالتي".

وأضاف، "الديموقراطيون هم الذين ارتكبوا الجرائم، وليس رئيسكم الجمهوري. تنقلب الطاولة أخيرا على حملة المطاردة".

وفي السياق لم يعلن الديموقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي، حتى الآن عن بدء اجراءات عزل الرئيس، لكن تقرير صحافيه كشفن عن أن لجاناً نافذة في المجلس تخطط للتحقيق بشكل أوسع في الفضيحة وتسعى إلى الحصول على تقرير مولر كاملا بحيث يشمل الفقرات التي تم التعتيم عليها لأسباب أمنية وقانونية.

ومن جانبها، دعت السناتور إليزابيث وارين المرشحة للانتخابات الرئاسية، لبدء إجراءات مساءلة ترامب منذ نشر تقرير مولر الخميس الماضي.

وأيضا، قال رئيس لجنة القضاء بمجلس النواب جيرولد نادلر "إن ثبتت عرقلة العدالة، فستكون هناك مساءلة".

يذكر أن الخميس الماضي، عرضت نسخة مختصرة من تقرير مولر، المؤلف من 450 صفحة، الذي صدر بعد عمل 22 شهرا من التحقيقات، ولم يقطه بأن الرئيس ارتكب جريمة قانونية أو عرقل العدالة، لكنه لم يبرئه مع ذلك.

التقرير أكد أن الروس حاولوا التدخل في انتخابات الرئاسة 2016 لترجيح كفة ترامب في مواجهة منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.