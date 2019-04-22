» اليابان تسجل بـ"غينس" أثقل حوض استحمام ذهبي في العالم

22 أبريل 2019 - 11:24 م

دخل حوض استحمام ذهبي في مدينة ساسيبو اليابانية جنوب غربي البلاد، موسوعة غينس للأرقام القياسية كأثقل حوض ذهبي في العالم.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية الرسمية، الإثنين، أن ثقل الحوض الذهبي الموجود في منتجع الينابيع الحارة بمدية ساسيبو، بلغ 154.2 كغ.



وأوضحت أن الحوض مصنوع من ذهب عيار 18، ويقدر ثمنه بنحو 7.1 مليون دولار. مبينة أن قطر الحوض يبلغ 1.3 مترا.



وقال مسؤول في شركة "هويس تن بوش" المشغلة لمنتجع الينابيع الحارة، إن الحوض يسع شخصين بالغين، وفق الوكالة اليابانية.

