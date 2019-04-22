  • الثلاثاء 23 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:25 ص
بحث متقدم
المتحدث العسكري

القوات المسلحة توجه رسالة هامة للمواطنين

الدواجن

غرفة "الدواجن" تكشف سر ارتفاع أسعارها قبل رمضان

الدولار

خبير اقتصادي يكشف دلالات انخفاض سعر الدولار

ترامب

الحرب تشتعل بين ترامب والكونجرس

لجنة اقتراع

هذا مصير الممتنعين عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور

أرشيفية

تراجع واردات السلع المُعمرة.. وهذه مكاسب مصر

الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

أمن الدولة السعودية

تفاصيل إحباط مخطط إرهابي بالسعودية والقبض على 13

مذيعة التليفزيون الرسمي

عرض مشهد إباحي على التليفزيون السوري بالخطأ

المصري

حقيقة تكفل «آل الشيخ» بجلب حكم أجنبي للأهلي والمصري

اليابان تسجل بـ"غينس" أثقل حوض استحمام ذهبي في العالم

الصفحة الأخيرة

حوض
حوض

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. بطولة العالم لتدخين السيجار

#

شاهد.. النائب محمد الكومي في احتفالية مستقبل وطن بالأم المثالية

#

قطر تتأهل إلى بطولة كأس العالم للقارات

#

اليابان تطلق صاروخا فضائيا يتسبب بتساقط أمطار نيزكية

دخل حوض استحمام ذهبي في مدينة ساسيبو اليابانية جنوب غربي البلاد، موسوعة غينس للأرقام القياسية كأثقل حوض ذهبي في العالم.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية الرسمية، الإثنين، أن ثقل الحوض الذهبي الموجود في منتجع الينابيع الحارة بمدية ساسيبو، بلغ 154.2 كغ.
وأوضحت أن الحوض مصنوع من ذهب عيار 18، ويقدر ثمنه بنحو 7.1 مليون دولار. مبينة أن قطر الحوض يبلغ 1.3 مترا.
وقال مسؤول في شركة "هويس تن بوش" المشغلة لمنتجع الينابيع الحارة، إن الحوض يسع شخصين بالغين، وفق الوكالة اليابانية.
وتبلغ أجرة الاستحمام في الحوض الذهبي 5 آلاف و400 ينا يابانيا للساعة الواحدة . 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فلسطين تبحث علاج المرضى في مصر والأردن
» مفاجأة سارة من قناة النادي الأهلي لجماهيره
» سريلانكا تكشف عن منفذ تفجيرات عيد الفصح
» موسى مصطفى: مد فترة الرئاسة وفر علي مصر ملايين الجنيهات
» الحقيقة الكاملة لارتفاع أسعار السجائر والمعسل
» تحطم طائرة أمريكية ومصرع جميع ركابها
» اليابان تسجل بـ"غينس" أثقل حوض استحمام ذهبي في العالم
» الرئيس الجزائري المؤقت يقيل محافظ العاصمة
» أوامر وقرارات أصدرها الملك سلمان اليوم
» «السيسي» يستقبل رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني
» بالصور والفيديو.. احتجاجات وأعمال عنف تسيطر على شوارع قطر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:55 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان