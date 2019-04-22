مصرع 6 أشخاص في تحطم طائرة بوسط تكساس

22 أبريل 2019 - 10:50 م

قتل 6 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة، الإثنين، إثر تحطم طائرتهم أثناء محاولتها الهبوط في إحدى مدن ولاية تكساس، وسط الولايات المتحدة.



وقالت المتحدثة باسم ادارة الطيران الفيدرالية، لين لونسفورد، إن الطائرة ذات المحركين قد سقطت قبل الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، بينما كانت تقترب من مطار مدينة كيرفيل بولاية تكساس"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

ولم توضح السلطات الأمريكية حتى الساعة (20: 10 ت.غ) سبب سقوط الطائرة.

بدوره قال أورلاندو مورينو/ المتحدث باسم إدارة السلامة العامة في تكساس إنه كان على متن الطائرة 5 أشخاص بالإضافة إلى الطيار.