» الرئيس الجزائري المؤقت يقيل محافظ العاصمة

22 أبريل 2019 - 10:40 م

أجرى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الإثنين، تغييرات محدودة على رأس محافظات البلاد كان أبرز قرار فيها إنهاء مهام والي العاصمة عبد القادر زوخ.



ووفق التلفزيون الرسمي، فإنه "تم في إطار هذه التغييرات إنهاء مهام والي العاصمة عبد القادر زوخ وتعيين والي محافظة باتنة (شرق) عبد الخالق صيودة بدلا منه".



وأنهى هذا القرار مسيرة زوخ على رأس العاصمة التي بدأت في أكتوبر/ تشرين 2013 ويعد من الشخصيات المقربة من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به قبل أيام انتفاضة شعبية بعد 20 سنة في الحكم.



وفي وقت سابق الإثنين، طرد مواطنون غاضبون الوالي زوخ من حي القصبة العتيق وسط العاصمة بعد زيارة له لتفقد عمليات إنقاذ لأشخاص في حادث سقوط بناية قديمة خلف مقتل 5 مواطنين.



وفي سياق آخر، شملت التغييرات ولاية باتنة (شرق) التي عين على رأسها بوزقزة الوناس بعد نقل عبد الخالق صيودة إلى العاصمة وعين محمد بلكاتب واليا لسطيف (شرق).

