  • الثلاثاء 23 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:44 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب" يكشف خطة الإخوان الجديدة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء

المتحدث العسكري

القوات المسلحة توجه رسالة هامة للمواطنين

الدواجن

غرفة "الدواجن" تكشف سر ارتفاع أسعارها قبل رمضان

الدولار

خبير اقتصادي يكشف دلالات انخفاض سعر الدولار

ترامب

الحرب تشتعل بين ترامب والكونجرس

لجنة اقتراع

هذا مصير الممتنعين عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور

أرشيفية

تراجع واردات السلع المُعمرة.. وهذه مكاسب مصر

الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

أمن الدولة السعودية

تفاصيل إحباط مخطط إرهابي بالسعودية والقبض على 13

مذيعة التليفزيون الرسمي

عرض مشهد إباحي على التليفزيون السوري بالخطأ

"العسكري" بالسودان يعفي 4 سفراء وقنصلين للبلاد

عرب وعالم

البرهان
البرهان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"العسكري" بالسودان: ظواهر "سلبية" تنتهك هيبة الدولة

#

حزب الترابي: الجيش قام بعملية "إسعافية" لإنقاذ الوضع

#

المجلس العسكري بالسودان: جهودنا متواصلة للتعامل مع الوضع

#

المجلس العسكري يعفي الرجل الثاني بـ"الخارجية"

أصدر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الإثنين، قرارات ومراسيم تتعلق بهيكلة أجهزة الدولة، شملت إعفاء 4 سفراء وقنصلين للبلاد بالخارج.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، اطلعت عليه الأناضول.
وشملت الإعفاءات سفراء البلاد لدى زيمبابوي عبد الباقي حمدان كبير، وإثيوبيا الصادق بخيت الفقيه، وتايلاند سناء حمد العوض، ورواندا عبد الله حسن عيسى، والقنصل بميامي الأمريكية جعفر محمد آدم، والقنصل العام في أسوان جنوبي مصر، عبد العظيم الشيخ.
كما قرر إعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي اللواء إبراهيم الخضر.
ووجه المجلس، بحسب البيان أيضًا؛ بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي في البنك المركزي، من دون توضيح طبيعة المراجعة.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فلسطين تبحث علاج المرضى في مصر والأردن
» مفاجأة سارة من قناة النادي الأهلي لجماهيره
» سريلانكا تكشف عن منفذ تفجيرات عيد الفصح
» موسى مصطفى: مد فترة الرئاسة وفر علي مصر ملايين الجنيهات
» الحقيقة الكاملة لارتفاع أسعار السجائر والمعسل
» تحطم طائرة أمريكية ومصرع جميع ركابها
» اليابان تسجل بـ"غينس" أثقل حوض استحمام ذهبي في العالم
» الرئيس الجزائري المؤقت يقيل محافظ العاصمة
» أوامر وقرارات أصدرها الملك سلمان اليوم
» «السيسي» يستقبل رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني
» بالصور والفيديو.. احتجاجات وأعمال عنف تسيطر على شوارع قطر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:55 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان