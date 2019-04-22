"العسكري" بالسودان يعفي 4 سفراء وقنصلين للبلاد

22 أبريل 2019 - 10:30 م

أصدر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الإثنين، قرارات ومراسيم تتعلق بهيكلة أجهزة الدولة، شملت إعفاء 4 سفراء وقنصلين للبلاد بالخارج.



جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، اطلعت عليه الأناضول.



وشملت الإعفاءات سفراء البلاد لدى زيمبابوي عبد الباقي حمدان كبير، وإثيوبيا الصادق بخيت الفقيه، وتايلاند سناء حمد العوض، ورواندا عبد الله حسن عيسى، والقنصل بميامي الأمريكية جعفر محمد آدم، والقنصل العام في أسوان جنوبي مصر، عبد العظيم الشيخ.



كما قرر إعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي اللواء إبراهيم الخضر.



ووجه المجلس، بحسب البيان أيضًا؛ بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي في البنك المركزي، من دون توضيح طبيعة المراجعة.



وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

