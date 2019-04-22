» الولايات المتحدة ترحب بالانتقال السلمي للسلطة في السودان

22 أبريل 2019 - 10:20 م

رحبت الولايات المتحدة، الإثنين، بالانتقال السلمي للسلطة في السودان، معربة عن تمنيها اكتمال العملية باختيار حكومة مدنية تحظى بكل أوجه الدعم والترحيب من الإدارة الأمريكية.



جاء ذلك لدى لقاء وكيل وزارة الخارجية السودانية، إلهام إبراهيم، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية المعنية بشؤون السودان وجنوب السودان، ماكيلا جيمس، بالعاصمة الخرطوم، حسب بيان صادر عن الخارجية السودانية، اطلعت عليه الأناضول.



ورحبت إلهام، بالزيارة التي أتت في إطار المشاورات السياسية المستمرة بين البلدين، خاصة وأن البلاد تمر الآن بمنعطف تاريخي.



كما قدمت صورة لمجمل الأوضاع بالبلاد، بعد انحياز القوات المسلحة للثورة الشعبية وتشكيل المجلس العسكري الانتقالي، والجهود المستمرة مع الفعاليات السياسية المختلفة لتشكيل حكومة مدنية تنتقل بالبلاد لمرحلة الإعداد للانتخابات العامة.



وأكدت على ضرورة العمل على استقرار السودان الذي سينعكس بدوره على استقرار دول الإقليم.



من جانبها عبرت ماكيلا، عن ترحيب الولايات المتحدة بالانتقال السلمي للسلطة، وتمنت أن تكتمل العملية باختيار حكومة مدنية تحظى بكل أوجه الدعم والترحيب من الولايات المتحدة، وأن يتم استئناف عملية الحوار بين البلدين في أقرب الآجال.



ورفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.



لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" المدرج فيها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.



ووصلت ماكيلا جيمس، إلى العاصمة الخرطوم، في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين.



وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

