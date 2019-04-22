واشنطن: 10 ملايين دولار لمن يساعد في تفكيك تمويل حزب الله

عرضت الإدارة الأمريكية، الإثنين، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تساعد في تفكيك شبكة تمويل "حزب الله" اللبناني.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"مارشال بيلينغسلي"، مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب، و"ناثان سيلز"، منسق شؤون مكافحة الإرهاب بالخارجية، حسب "أسوشيتيد برس".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"مارشال بيلينغسلي"، مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب، و"ناثان سيلز"، منسق شؤون مكافحة الإرهاب بالخارجية، حسب "أسوشيتيد برس".

وأضاف أن تلك المعلومات تشمل "أسماء المانحين والممولين، والحسابات البنكية، والإيصالات الجمركية، والمعاملات العقارية".

وأضاف أن تلك المعلومات تشمل "أسماء المانحين والممولين، والحسابات البنكية، والإيصالات الجمركية، والمعاملات العقارية".