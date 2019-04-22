واشنطن: 10 ملايين دولار لمن يساعد في تفكيك تمويل حزب الله

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عرضت الإدارة الأمريكية، الإثنين، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تساعد في تفكيك شبكة تمويل "حزب الله" اللبناني.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"مارشال بيلينغسلي"، مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب، و"ناثان سيلز"، منسق شؤون مكافحة الإرهاب بالخارجية، حسب "أسوشيتيد برس".
وأوضح "بيلينغسلي" أنّ الخزانة والخارجية بصدد دفع الأموال لمن يوفرون معلومات تتعلق بتمويل حزب الله.
وأضاف أن تلك المعلومات تشمل "أسماء المانحين والممولين، والحسابات البنكية، والإيصالات الجمركية، والمعاملات العقارية".
من جهته، أشار "ناثان" أنّ المكافآت هي الأولى التي تخصص لمحاصرة شبكة مالية.
ومنذ أن بدأ برنامج "المكافآت من أجل العدالة" الخاص بالخارجية الأمريكية، عام 1984، تم دفع أكثر من 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص قدموا معلومات عن إرهابيين، أو خطط لهجمات إرهابية. 

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