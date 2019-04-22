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هجمات سريلانكا.. 39 أجنبيا على الأقل قتلوا في التفجيرات

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السلطات الأفغانية تعلن مقتل 30 من مسلحي "طالبان"

كشفت السلطات السريلانكية، الإثنين، عن مقتل 39 أجنبيا في الهجمات التي شهدتها البلاد الأحد؛ وأسفرت عن سقوط 290 قتيلا وأكثر من 500 مصابا.
وقالت السلطات، حتى الساعة (17: 52ت.غ)، إنّ العدد الأكبر من الأجانب القتلى إثر الهجمات، كان من الهند، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
من جهته، أعلن رئيس وزراء ولاية كارناتاكا الهندية، اليوم، مصرع الهندي التاسع في الهجمات التي شهدتها سريلانكا.
وقال عبر "تويتر": "أكدت مفوضية الهند العليا لدى كولومبا (عاصة سريلانكا) مصرع المواطن التاسع في هجمات سريلانكا".
وفي السياق، فقدت كل من بريطانيا 6 من مواطنيها في الهجمات ذاتها، فيما بلغ عدد الضحايا الدنماركيين 3 أشخاص، وهم أبناء أغنى رجل في الدنمارك، رجل الأعمال بوفلسن، صاحب النصيب الأكبر من موقع "أسوس.كوم" المتخصص في بيع الملابس عبر الإنترنت.
وبلغ عدد الضحايا من الصين، وتركيا، وأستراليا، وسويسرا، والسعودية شخصين لكل منها.
كما أكدت وزارة الخارجية السريلانكية، في وقت سابق اليوم، مقتل فرنسي، وبنغالي، وياباني، وهولندي، وإسباني، وبرتغالي في الهجمات على الكنائس والفنادق.
وأشارت إلى مقتل شخص آخر يحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية.
ولفتت الوزارة إلى استمرار العمل على تحديد هوية عدد آخر من القتلى الأجانب.
والأحد قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه "يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تؤكد وجود عدة أمريكيين" ضمن الضحايا، دون ذكر رقم محدد.
غيّر أن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أفاد في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" بأن "4 أمريكيين على الأقل لقوا مصرعهم إثر الهجمات، فيما تعرض عدد آخر لإصابات بالغة".
والأحد، ضربت ثمان هجمات 3 مدن بسريلانكا، تزامنت مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح".
وتعتبر سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون، من إجمالي سكان البلاد المقدر بـ21 مليونا.

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