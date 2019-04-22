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تبادل معتقلين بين المعارضة والنظام السوري

عرب وعالم

تبادل أسرى بين النظام والمعارضة في سوريا
تبادل أسرى بين النظام والمعارضة في سوريا

وكالات

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إتمام عملية تبادل أسرى بين النظام والمعارضة في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الإثنين، عن عملية تبادل بعض المعتلقين بين قوات المعارضة والنظام السوري بمنطقة الباب التابعة لمحافظة حلب شمال سوريا.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن عملية المبادلة تأتي ضمن المشروع الثالث في إطار مجموعة العمل المعنية بإطلاق سراح المحتجزين/ المختطفين قسريا وتبادل الجثامين والكشف عن مصير المفقودين.
يذكر أن مجموعة العمل هذه تشكلت في إطار جهود مسار أستانة بضمان تركيا وروسيا وإيران وبمشاركة الأمم المتحدة، وستواصل أعمالها في الفترة المقبلة.
وأوضح البيان أنه جرى تبادل بعض المعتقلين بشكل متزامن بين فصائل المعارضة والنظام في منطقة أبو الزندين التابعة لمدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا.
وفي وقت سابق الإثنين، أكدت وكالة الأناضول أن فصائل المعارضة السورية والنظام أطلقوا سراح 9 أشخاص من كل جانب، بموجب مباحثات أستانة، التي تنعقد جولة جديدة منها في 25 أبريل الجاري، بضمانة تركيا، وروسيا، وإيران.
وسبق وأن تمت عمليتا تبادل بين الطرفين بجهود من الدبلوماسية التركية، أولها في 24 نوفمبر 2018، والثانية في 12  فبراير من العام الجاري.
يشار إلى أن نظام الأسد يعتقل في سجونه 500 ألف شخص على الأقل، معظمهم تم اعتقاله بعد إنطلاق الحراك الثوري بسوريا في مارس عام 2011.

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