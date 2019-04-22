» الأمم المتحدة: حكومة الوفاق هي المعترف بها في ليبيا

22 أبريل 2019 - 09:10 م

قالت الأمم المتحدة، الإثنين، إن حكومة الوفاق الوطني "هي ما تعترف بها" في ليبيا، وذلك تعليقا على الاتصال الذي جرى قبل أيام بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واللواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي يشن هجوما على العاصمة طرابلس.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، الإثنين، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

دوغريك، كان يرد علي أسئلة الصحفيين بشأن المحادثة الهاتفية التي أجراها ترامب مع حفتر، الذي أطلق قبل 3 أسابيع هجومًا عسكريًا على طرابلس، بينما كانت الأمم المتحدة تستعد لعقد مؤتمر جامع للحوار، منتصف الشهر الجاري.



وقال دوغريك: "حكومة الوفاق الوطني هي من تعترف بها الأمم المتحدة، والأمين العام ومبعوثه الخاص (غسان سلامة) مصممان علي إنهاء هذه الأزمة ونحن نواصل دعوتنا بضرورة الوقف الفوري للقتال".



وبشأن ما إذا كان الأمين العام أجرى اتصالات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في هذا الشأن، قال دوغريك: "لست علي دراية بذلك، ولكن هناك اتصالات جرت علي مستويات مختلفة حول هذا الموضوع".



وفي 4 أبريل الجاري، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين، ولم تحقق حتى اليوم اي تقدم ملموس على الأرض ولاقت انتكاسات أيضا في بعض المناطق.



فيما قال البيت الأبيض، في بيان الجمعة، إن ترامب تحدث هاتفيا مع حفتر، بهدف بحث "جهود مكافحة الإرهاب".



ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.

