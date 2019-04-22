» بالتفاصيل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في وسط البلد

سيطرت أجهزة الأمن بالقاهرة على مشاجرة عنيفة نشبت بين أصحاب المحلات بشارع شريف بمنطقه عابدين في وسط البلد.

وقال شاهد عيان، إن المشاجرة بدأت أمس، عندما قام أحد البائعين بالتعدي على آخر بسلاح أبيض، محدثا له إصابات عديدة، مضيفًا أن أهالي المصاب تجمعوا مساء اليوم، بدءًا من ناصية العبد 26 يوليو، إلى مول طلعت حرب، وقاموا بإغلاقه بشكل كامل.

وأكد الشاهد أن الطرفين تبادلا إطلاق النار بالأسلحة النارية «الخرطوش»، واستخدموا السلاح الأبيض، ما تسبب في تكسير عدد من المحلات، مشيرًا إلى أن المشاجرة أسفرت عن إصابة شخص، تم نقله إلى المستشفى.

وتلقى الرائد مصطفى البلتاجي رئيس مباحث قسم شرطة عابدين بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وتهشم عدد من المحلات بشارع شريف، زانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتبين نشوب مشادة كلامية بين أصحاب محلين تطورت إلى مشاجرة استعان فيها كلا منهم بأنصاره وأسفرت عن تهشم عدد من المحلات التجارية.

تم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.