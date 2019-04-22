  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:35 م
بحث متقدم
أرشيفية

تراجع واردات السلع المُعمرة.. وهذه مكاسب مصر

الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

ترامب

«ترامب» للكونجرس: لا يمكنكم إقالتي

أمن الدولة السعودية

تفاصيل إحباط مخطط إرهابي بالسعودية والقبض على 13

مذيعة التليفزيون الرسمي

عرض مشهد إباحي على التليفزيون السوري بالخطأ

المصري

حقيقة تكفل «آل الشيخ» بجلب حكم أجنبي للأهلي والمصري

السيسي مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني

«السيسي» يستقبل رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني

الملك سلمان

أوامر وقرارات أصدرها الملك سلمان اليوم

أعمال عنف بقطر

بالصور والفيديو.. احتجاجات وأعمال عنف تسيطر على شوارع قطر

" أوغلو": الشعب التركي اثبت انتصار الديموقراطية

رئيس وزراء «أردوغان»: هذا سر خسارتنا في الانتخابات

«نتنياهو» يرحب بقرار «ترامب» تشديد العقوبات على إيران

عرب وعالم

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

نتنياهو يشكر ترامب على هذا الأمر الهام

#

أول تعليق لنتنياهو بعد التحول الأمريكي بشأن الجولان

#

ترامب يبدي قلقه من هذا الأمر الخطير

#

بولتون يتوعد بمزيد من العقوبات على إيران

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدم تجديد الإعفاءات التي سمحت لبعض الدول، باستيراد النفط الإيراني.

وقال إن قرار ترامب "يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتشديد الضغوطات التي تمارس على النظام الإرهابي الإيراني"، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف نتنياهو: "نقف إلى جانب الإصرار الأمريكي على مواجهة العدوان الإيراني، وهذا هو الطريق الصائب لصده".

وأعلن ترامب، اليوم الإثنين، وقف إعفاءات لشراء النفط الإيراني، كانت حصلت عليها 8 بلدان في ديسمبر الماضي.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن الهدف من وقف الإعفاء، يتمثل في الوصول إلى "صادرات تبلغ صفر برميل من النفط الخام".

والبلدان الثمانية، هي: تركيا والصين والهند وإيطاليا، واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

ويدخل قرار وقف الإعفاءات، حيز التنفيذ، اعتبارا من مطلع مايو/ أيار المقبل.

وذكر البيان الأمريكي، أن البلدان الحاصلة على إعفاءات حاليا، ستواجه عقوبات أمريكية حال استمرارها في استيراد النفط الإيراني.

وفي 5 نوفمبر الماضي، فرضت واشنطن حزمة عقوبات طالت صناعة النفط في إيران، والمدفوعات الخارجية.

وإيران، كانت ثالث أكبر منتج للنفط الخام في "أوبك" قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تبادل معتقلين بين المعارضة والنظام السوري
» الأمم المتحدة: حكومة الوفاق هي المعترف بها في ليبيا
» 35 ألف نازح و200 قتيل جراء معارك طرابلس
» النيابة الجزائرية تبدأ التحقيق مع أغنى رجل في البلاد بتهم فساد
» بالتفاصيل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في وسط البلد
» السودان.. عقوبات بالسجن والغرامة لبيع الوقود بطرق غير رسمية
» إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد
» «نتنياهو» يرحب بقرار «ترامب» تشديد العقوبات على إيران
» "الجبلاية" تكشف عن هوية حكام الزمالك وبيراميدز
» تركيا تعلن رفضها قرار «ترامب» بشأن حظر النفط الإيراني
» فيديو.. تزوجت من مصاب بـ«الإيدز» وهكذا كانت العلاقة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:55 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان