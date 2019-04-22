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مصرع بطلة روسيا في الملاكمة التايلاندية بطريقة مروعة

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مصرع بطلة روسيا في الملاكمة التايلاندية بطريقة مروعة
مصرع بطلة روسيا في الملاكمة التايلاندية بطريقة مروعة

خالد الشرقاوي - متابعات

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فارقت الحياة أمس الأحد، بطلة روسيا في الملاكمة التايلاندية، كريستينا ميالينا البالغة 26 عاما، بعد سقوطها من الطابق الـ13 من شرفة إحدى المباني السكنية في العاصمة الروسية.

وتقوم الشرطة بالتحقيق مع سكان المبنى الذي وقعت فيه الحادثة، كما تقوم بمشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة.

وحققت ميالينا بطولة روسيا في الملاكمة التايلاندية عام 2013، ومثلت المنتخب الروسي في بطولة أوروبا للعبة.

ولعبت ميالينا في طفولتها كرة اليد قبل أن تحترف الملاكمة التايلاندية بعمر الـ18.


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