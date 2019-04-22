«شوبير» يدلى بصوته في التعديلات الدستورية

22 أبريل 2019 - 07:29 م

حرص أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، على الذهاب للجان الإقتراع للتصويت على استفتاء التعديلات الدستورية.

وأدلى أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بصوته داخل اللجنة الفرعية رقم 6 المنعقدة بمدرسة ميت عقبة الابتدائية بنطاق دائرة الدقى والعجوزة.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كبيرا فى آخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وفتحت اللجان أبوابها أمام المواطنين وسط تواجد أمني ملحوظ من عناصر الشرطة والجيش.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



