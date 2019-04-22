صورة احتضان إعلامي شهير لعارضة أزياء كويتية تثير ضجة

22 أبريل 2019 - 07:26 م

نشرت الفاشينيستا الكويتية “فينيسا ” ، صورة تجمعها مع الإعلامي الشهير فيصل العجمي ، وقد بدا أنهما مقربان جدًّا من بعضهما، الأمر الذي أثار مواقع التواصل الاجتماعي والتحدث حول ارتباط فينيسا مع إعلامي مشهور.

من جانبه كشف الإعلامي الكويتي فيصل العجمي، حقيقة ارتباطه بـ فينسيا المعروفه بـ“أم ريان“، خاصة بعد قيام الإعلامية الكويتية حليمة بولند بإعلان خبر زواجهما، مشيرًا إلى أن كل هذا ”كان مجرد مزحة وليس أكثر“.

ونشر العجمي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستجرام“، معلقًا: ”مساء الخير شنو الضجة اللي صايرة والفيديوهات، قاعد من النوم أسمع سوالف والحريم مسويهة لويه ومواقع التواصل الاجتماعي وإنستجرام والسناب شات.. يعني الواحد ما يضحك ما يتغشمر ما يمزح.. يعني ما كل شي يتقال يتصدق.. إحنا في النهاية بشر نضحك ونبكي ونسولف ونتغشمر“.

ونفى خبر زواجه من فينيسيا، قائلًا: ”فـ إلّي شوفتوه إمبارح ما كان إلا ضحك ومزح وإحنا إخوان وتربطنا علاقات طيبة لا تصدقوا أي شي تاني“.

وكانت الإعلامية الكويتية ”حليمة بولند“ قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ وهي داخل أحد المطاعم تصور فيصل وفينيسا أثناء تناولهما العشاء، معلقة: ”أنا قاعدة استمتع بالحديث بين العشاق.. واليوم نبي نعلن شنو؟.. مبرووك يجعل أحد ما يتزوج غيركم.. يجعل أحد ما يتهني غيركم.. يجعل أحد ما يسافر شهر العسل غيركم.. أحلى عروسين في الدنيا“.



