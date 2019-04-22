  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:59 م
بحث متقدم
أمن الدولة السعودية

تفاصيل إحباط مخطط إرهابي بالسعودية والقبض على 13

مذيعة التليفزيون الرسمي

عرض مشهد إباحي على التليفزيون الرسمي بالخطأ

المصري

حقيقة تكفل «آل الشيخ» بجلب حكم أجنبي للأهلي والمصري

السيسي مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني

«السيسي» يستقبل رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني

الملك سلمان

أوامر وقرارات أصدرها الملك سلمان اليوم

أعمال عنف بقطر

بالصور والفيديو.. احتجاجات وأعمال عنف تسيطر على شوارع قطر

" أوغلو": الشعب التركي اثبت انتصار الديموقراطية

رئيس وزراء «أردوغان»: هذا سر خسارتنا في الانتخابات

تظاهرات الجزائر

اعتقال أغنى رجال أعمال في الجزائر.. تعرف على التفاصيل

الأرصاد

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدًا

سمية إبراهيم الناصر

بالفيديو.. سعودية شهيرة تصدم الجميع: سأنجب من امرأة أخرى

هويدا مصطفى و«مكاوي» ضمن لجنة متابعة الدعاية الإعلامية للاستفتاء

الحياة السياسية

الدكتورة هويدا مصطفى
الدكتورة هويدا مصطفى

المصريون

أخبار متعلقة
#

"الصباحي" حكمًا للقاء بتروجت والنجوم

#

الإعلام والتنمية المستدامة.. كتاب جديد لـ"هويدا مصطفى"

#

أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

#

شاهد.. تربية الحرباية فى المنازل للقضاء على الحشرات

الإعلام

تشكيل

هويدا مصطفي

دعاية

قام رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، بإصدار قرار لتشكيل لجنة لمتابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية للاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2019.

وتشكلت اللجنة من الدكتورة هويدا مصطفى وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام جامعة القاهرة، والدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، والخبير الإعلامي إسماعيل الششتاوي.

وتقوم اللجنة برصد ومتاعبة التغطية الإعلامية للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، بشبكات وقنوات الهيئة والتأكد من مطابقتها للمعايير والمبادئ والضوابط الإعلامية الموضوعة.

كما تقوم اللجنة بتلقي ومتابعة الطلبات والشكاوي الواردة من المواطنين والتدخل لإزالة أي مخالفة على النحو الذي تراه مناسبًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «نتنياهو» يرحب بقرار «ترامب» تشديد العقوبات على إيران
» «ترامب» للكونجرس: لا يمكنكم إقالتي
» تركيا تعلن رفضها قرار «ترامب» بشأن حظر النفط الإيراني
» "الجبلاية" تكشف عن هوية حكام الزمالك وبيراميدز
» النظام السوري يسمح بمرور طائرات "الخطوط القطرية" عبر أجوائه
» فيديو.. تزوجت من مصاب بـ«الإيدز» وهكذا كانت العلاقة
» صحيفة إيطالية تحذر يوفنتوس من فشل التعاقد مع «صلاح»
» صدمة في الأهلي قبل مواجهة المصري
» إيران تهدد أمريكا بإجراء غير مسبوق
» ريال مدريد يحسم ثالث صفقاته الصيفية
» السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرًا في حق «صدام حسين»

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    08:03 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان