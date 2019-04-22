تدريبات تأهيلية لـ«رمضان» في مران الأهلي

22 أبريل 2019 - 06:44 م

أدى رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الإثنين والمقام على إستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان الأهلي تراجع عن فكرة سفر رمضان إلى ألمانيا للعلاج هناك من الإصابة بشد في العضلة الأمامية تعرض لها خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر قبل مواجهة بيراميدز، وذلك بعد تحسن حالته.

وأدى رمضان تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويغيب رمضان عن مباراة الأهلي المقبلة أمام المصري والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.