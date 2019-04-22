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زيادة رأسمال بنك "الاستثمار العربي" إلى 1.84 مليار جنيه

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بنك الاستثمار العربي
بنك الاستثمار العربي

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اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربى برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، زيادة رأسمال البنك المدفوع بقيمة 800 مليون جنيه لتصبح القاعدة الرأسمالية للبنك 1.84 مليار جنيه .

قالت أميمة فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك تتماشى مع سياسات الإصلاح الاقتصادى المهمة والضرورية التى تتخذها الدولة فى الوقت الراهن لدعم المراكز المالية للبنوك.

أضافت أنه يتم العمل على تفعيل منظومة النظام المصرفى الجديد T24 (هو أحد احدث نظم التشغيل المصرفية يصدر عن شركة Temenos)، وسينقل البنك نقلة نوعية لها تأثير مباشر على جميع التعاملات والقطاعات، وتقديم خدمات جديدة منها الانترنت البنكي والمحفظة الذكية.

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