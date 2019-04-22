حقيقة تكفل «آل الشيخ» بجلب حكم أجنبي للأهلي والمصري

22 أبريل 2019 - 06:23 م

نفى عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، تحمل المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراته المقبلة في الدوري أمام الأهلي.

وقال حلبية في تصريحات إذاعية: "الاتهامات بشأن سداد نادي بيراميدز تكلفة الحكام الأجانب غير صحيحة بالمرة".

وأضاف "لماذا أتواصل مع بيراميدز أو الزمالك مثلا، فهل المصري يعمل لمصلحة نادٍ آخر، بالتأكيد لا، فالمصري يلعب من أجل مصلحته فقط".

وتابع: "الدوري مشتعل في كل المراكز، وبالطبع نحترم جميع الحكام المصريين، ولكن هناك قواعد لاستقدام حكام من أوروبا، لذلك أعفينا الحكام المصريين من الحرج والعرب أيضا رغم احترامي للجميع، سيتكفل المصري بدفع 25 ألف دولار".

وأوضح: "المصري طلب حكام أجانب لأن المنافسة تجبره على ذلك، لأننا نعرف من نواجه والظروف التي نواجهه فيها، فمباريات الأسبوع المقبل ستحدد بطل الدوري بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى منافستنا على المركز الرابع".

واختتم تصريحاته قائلا "الأهلي عندما يطلب حكاما أجانب يتم الاستجابة، هذا من حق الجميع، وفي النهاية تمت الموافقة على استقدام حكام اجانب ولكن لم يتم إبلاغنا بجنسية طاقم التحكيم ولكن من المؤكد أنه سيكون من أوروبا".

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي، الخميس المقبل، في المباراة المؤجلة بينهم من الجولة 19 بالدوري.