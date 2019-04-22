  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:00 م
بحث متقدم
ترامب

«ترامب» للكونجرس: لا يمكنكم إقالتي

أمن الدولة السعودية

تفاصيل إحباط مخطط إرهابي بالسعودية والقبض على 13

مذيعة التليفزيون الرسمي

عرض مشهد إباحي على التليفزيون الرسمي بالخطأ

المصري

حقيقة تكفل «آل الشيخ» بجلب حكم أجنبي للأهلي والمصري

السيسي مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني

«السيسي» يستقبل رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني

الملك سلمان

أوامر وقرارات أصدرها الملك سلمان اليوم

أعمال عنف بقطر

بالصور والفيديو.. احتجاجات وأعمال عنف تسيطر على شوارع قطر

" أوغلو": الشعب التركي اثبت انتصار الديموقراطية

رئيس وزراء «أردوغان»: هذا سر خسارتنا في الانتخابات

تظاهرات الجزائر

اعتقال أغنى رجال أعمال في الجزائر.. تعرف على التفاصيل

الأرصاد

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدًا

حقيقة تكفل «آل الشيخ» بجلب حكم أجنبي للأهلي والمصري

الرياضة

المصري
المصري

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن لاعب "بيراميدز"

#

"آل الشيخ" يكشف حقيقة انتقال "السعيد" للزمالك

#

شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ"تركي آل الشيخ" .. ما فحواها؟

#

"آل الشيخ" يفجر مفاجأة مدوية عن حكم مباراة الأهلي

ال الشيخ

المصريون

المصرى

الاهلى

بيراميدز

نفى عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، تحمل المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراته المقبلة في الدوري أمام الأهلي.

وقال حلبية في تصريحات إذاعية: "الاتهامات بشأن سداد نادي بيراميدز تكلفة الحكام الأجانب غير صحيحة بالمرة".

وأضاف "لماذا أتواصل مع بيراميدز أو الزمالك مثلا، فهل المصري يعمل لمصلحة نادٍ آخر، بالتأكيد لا، فالمصري يلعب من أجل مصلحته فقط".

وتابع: "الدوري مشتعل في كل المراكز، وبالطبع نحترم جميع الحكام المصريين، ولكن هناك قواعد لاستقدام حكام من أوروبا، لذلك أعفينا الحكام المصريين من الحرج والعرب أيضا رغم احترامي للجميع، سيتكفل المصري بدفع 25 ألف دولار".

وأوضح: "المصري طلب حكام أجانب لأن المنافسة تجبره على ذلك،  لأننا نعرف من نواجه والظروف التي نواجهه فيها، فمباريات الأسبوع المقبل ستحدد بطل الدوري بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى منافستنا على المركز الرابع".

واختتم تصريحاته قائلا "الأهلي عندما يطلب حكاما أجانب يتم الاستجابة، هذا من حق الجميع، وفي النهاية تمت الموافقة على استقدام حكام اجانب ولكن لم يتم إبلاغنا بجنسية طاقم التحكيم ولكن من المؤكد أنه سيكون من أوروبا".

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي، الخميس المقبل، في المباراة المؤجلة  بينهم من الجولة 19 بالدوري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «نتنياهو» يرحب بقرار «ترامب» تشديد العقوبات على إيران
» إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد
» تركيا تعلن رفضها قرار «ترامب» بشأن حظر النفط الإيراني
» "الجبلاية" تكشف عن هوية حكام الزمالك وبيراميدز
» النظام السوري يسمح بمرور طائرات "الخطوط القطرية" عبر أجوائه
» فيديو.. تزوجت من مصاب بـ«الإيدز» وهكذا كانت العلاقة
» صحيفة إيطالية تحذر يوفنتوس من فشل التعاقد مع «صلاح»
» صدمة في الأهلي قبل مواجهة المصري
» إيران تهدد أمريكا بإجراء غير مسبوق
» ريال مدريد يحسم ثالث صفقاته الصيفية
» السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرًا في حق «صدام حسين»

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    08:03 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان