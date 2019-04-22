» صحيفة إيطالية تحذر يوفنتوس من فشل التعاقد مع «صلاح»

أمير سعد
وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس يرغب فى التعاقد مع محمد صلاح حتى لو وصل الأمر إلى التضحية بمهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا لصالح نادي ليفربول.
وتحدثت الصحيفة عن عودة النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، لدائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني، للتعاقد معه فى الصيف المقبل خاصة فى حال فشل التعاقد مع إيدين هازارد نجم تشيلسي، الأمر الذى يهدد أحلام يوفنتوس فى ضم هداف النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وإختتمت الصحيفة الإيطالية تقريرها بهذا الشأن وقالت، "على الرغم أن محمد صلاح لا يفكر حاليًا فى خطوته القادمة إلا أن يوفنتوس وريال مدريد مستعدان للتعاقد معه".
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