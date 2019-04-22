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صحيفة إيطالية تحذر يوفنتوس من فشل التعاقد مع «صلاح»

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حذرت صحيفة «توتو مريكاتو ويب»، مسئولو يوفنتوس الإيطالي من فشل التعاقد مع النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة، أن نادي يوفنتوس يسعى لإبرام صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع محمد صلاح، على الرغم من تأثر الميزانية بخروج الفريق من الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا هذا الموسم أمام أياكس أمستردام الهولندى، بجانب ضم كريستيانو رونالدو الصيف الماضى قادمًا من ريال مدريد الإسباني مقابل 105 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس يرغب فى التعاقد مع محمد صلاح حتى لو وصل الأمر إلى التضحية بمهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا لصالح نادي ليفربول.

وتحدثت الصحيفة عن عودة النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، لدائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني، للتعاقد معه فى الصيف المقبل خاصة فى حال فشل التعاقد مع إيدين هازارد نجم تشيلسي، الأمر الذى يهدد أحلام يوفنتوس فى ضم هداف النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وإختتمت الصحيفة الإيطالية تقريرها بهذا الشأن وقالت، "على الرغم أن محمد صلاح لا يفكر حاليًا فى خطوته القادمة إلا أن يوفنتوس وريال مدريد مستعدان للتعاقد معه".


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