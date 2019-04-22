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2.4 %زيادة في حركة السفن بميناء دمياط خلال الربع الأول

مال وأعمال

ميناء دمياط
ميناء دمياط

عصام الشربيني

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حققت هيئة ميناء دمياط زيادة طفيفة في حركة السفن المترددة عليها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نسبتها 2.4% بواقع 688 سفينة مقارنة ب 660 سفينة خلال الربع الأول من العام الماضي.
وتمثلت زيادة الحركة في زيادة عدد سفن البضائع العامة إلى 408 سفن مقارنة بـ347 خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة زيادة بنحو 17.6%، بينما تراجعت حركة تداول سفن الحاويات بنسبة وصلت إلى 22.4%.
وأظهرت بيانات هيئة الميناء انخفاضا في إجمالي حجم البضائع المتداولة بالميناء خلال الفترة إلى نحو 9.9 مليون طن في مقابل نحو 10.1 مليون طن في الفترة المقارنة بنسبة انخفاض نحو 3.3%.
 يذكرأن عدد السفن المترددة على ميناء دمياط خلال العام الماضي بلغ 3011 سفينة، بينما شهد تداول 24.7 مليون طن من البضائع العامة بالإضافة إلى تداول 1.2 مليون حاوية،في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 21.75 مليون طن بالإضافة إلى 1.4 مليون حاوية مكافئة ويبلغ إجمالي مساحتها 11.2 كيلومتر مربع.

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