مصرع طفلين في انقلاب سيارة بسوهاج

شهد طريق فرعى بناحية قرية بنهو دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج ، حادث انقلاب سيارة نصف نقل مما نتج عنه وفاة طفلين وإصابة سائق.

تلقى اللواء هشام الشافعى ، مدير أمن سوهاج ، بلاغا من اللواء على صالح ، نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود متوفين ومصاب تم نقل المتوفين والمصاب لمستشفى طهطا العام.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وتبين من التحريات انقلاب السيارة رقم 3512 نقل أسيوط على طريق فرعى بناحية قرية بنهو نتج عن الحادث وفاة الطفلة "إيمان . ا . ف" 10 سنوات وتقيم قرية بنهو ووفاة الطفل " يوسف . ع . ع 9 سنوات " ويقيم ذات العنوان وإصابة " محمد . ا . ف 37 سنة" ويقيم أسيوط.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين وجود جرح متهتك بفروة الرأس وجروح أخرى متفرقة بالجسم تم رفع اثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.