  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:58 م
بحث متقدم
أمن الدولة السعودية

تفاصيل إحباط مخطط إرهابي بالسعودية والقبض على 13

مذيعة التليفزيون الرسمي

عرض مشهد إباحي على التليفزيون الرسمي بالخطأ

المصري

حقيقة تكفل «آل الشيخ» بجلب حكم أجنبي للأهلي والمصري

السيسي مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني

«السيسي» يستقبل رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني

الملك سلمان

أوامر وقرارات أصدرها الملك سلمان اليوم

أعمال عنف بقطر

بالصور والفيديو.. احتجاجات وأعمال عنف تسيطر على شوارع قطر

" أوغلو": الشعب التركي اثبت انتصار الديموقراطية

رئيس وزراء «أردوغان»: هذا سر خسارتنا في الانتخابات

تظاهرات الجزائر

اعتقال أغنى رجال أعمال في الجزائر.. تعرف على التفاصيل

الأرصاد

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدًا

سمية إبراهيم الناصر

بالفيديو.. سعودية شهيرة تصدم الجميع: سأنجب من امرأة أخرى

مصرع طفلين في انقلاب سيارة بسوهاج

قضايا وحوادث

حادث سيارة
حادث سيارة

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

إصابة 15 عاملا بسبب سقوط سيارة بترعة في البدرشين

#

إصابة 14 عاملًا في حادث بطريق "الإسماعيلية - القاهرة"

#

إصابة 3 أشخاص أثر انقلاب سيارة نقبل بالوادي الجديد

#

إصابة ضابط و7 مجندين في حادث

شهد طريق فرعى بناحية قرية بنهو دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج ، حادث انقلاب سيارة نصف نقل مما نتج عنه وفاة طفلين وإصابة سائق.

تلقى اللواء هشام الشافعى ، مدير أمن سوهاج ، بلاغا من اللواء على صالح ،  نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود متوفين ومصاب تم نقل المتوفين والمصاب لمستشفى طهطا العام.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وتبين من التحريات انقلاب السيارة رقم 3512 نقل أسيوط على طريق فرعى بناحية قرية بنهو نتج عن الحادث وفاة الطفلة "إيمان . ا . ف" 10 سنوات وتقيم قرية بنهو ووفاة الطفل " يوسف . ع . ع 9 سنوات "  ويقيم ذات العنوان وإصابة " محمد . ا . ف 37 سنة" ويقيم أسيوط.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين وجود جرح متهتك بفروة الرأس وجروح أخرى متفرقة بالجسم تم رفع اثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق  وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «نتنياهو» يرحب بقرار «ترامب» تشديد العقوبات على إيران
» «ترامب» للكونجرس: لا يمكنكم إقالتي
» تركيا تعلن رفضها قرار «ترامب» بشأن حظر النفط الإيراني
» "الجبلاية" تكشف عن هوية حكام الزمالك وبيراميدز
» النظام السوري يسمح بمرور طائرات "الخطوط القطرية" عبر أجوائه
» فيديو.. تزوجت من مصاب بـ«الإيدز» وهكذا كانت العلاقة
» صحيفة إيطالية تحذر يوفنتوس من فشل التعاقد مع «صلاح»
» صدمة في الأهلي قبل مواجهة المصري
» إيران تهدد أمريكا بإجراء غير مسبوق
» ريال مدريد يحسم ثالث صفقاته الصيفية
» السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرًا في حق «صدام حسين»

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    08:03 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان