  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:00 م
بحث متقدم
ترامب

«ترامب» للكونجرس: لا يمكنكم إقالتي

أمن الدولة السعودية

تفاصيل إحباط مخطط إرهابي بالسعودية والقبض على 13

مذيعة التليفزيون الرسمي

عرض مشهد إباحي على التليفزيون الرسمي بالخطأ

المصري

حقيقة تكفل «آل الشيخ» بجلب حكم أجنبي للأهلي والمصري

السيسي مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني

«السيسي» يستقبل رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني

الملك سلمان

أوامر وقرارات أصدرها الملك سلمان اليوم

أعمال عنف بقطر

بالصور والفيديو.. احتجاجات وأعمال عنف تسيطر على شوارع قطر

" أوغلو": الشعب التركي اثبت انتصار الديموقراطية

رئيس وزراء «أردوغان»: هذا سر خسارتنا في الانتخابات

تظاهرات الجزائر

اعتقال أغنى رجال أعمال في الجزائر.. تعرف على التفاصيل

الأرصاد

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدًا

الجامعة الأمريكية و"كينجز" البريطانية تدربان موظفي "العاصمة الإدارية"

مال وأعمال

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"العاصمة الجديدة" توقع اتفاقية دخول أول خط غاز طبيعى للحى الحكومى

#

بروتوكول تعاون بين «الغد» و«إعلام الجامعة البريطانية»

#

فيديو.. هجوم على مسلمين في لندن

#

عمرو أديب يوجه رسالة لمنتقدي العاصمة الإدارية


اتفقت وزارة التخطيط مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة "كينجز" البريطانية على تطبيق برنامج لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تمهيدا لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية.

وقالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط إنه وفقا للاتفاق ستقوم الجامعتان بدعم مشروع رواد 2030 عن طريق تنفيذ برنامج نموذجى لتدريب عدد من قيادات الوزارات المختلفة، ضمن مشروع الوزارة "القيادة للتميز الحكومى" لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

وأوضحت أن البرنامج ينقسم إلى ثلاث مراحل تنفذ خلال ثلاثة اشهر، مقسمة بتخصيص "شهر" لكل مرحلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تقوم فيها الجامعة الأمريكية بتدريب لمدة 20 يومًا على مجموعة من الموضوعات والمهارات تتضمن دراسة أساسيات السياسات العامة للدولة، ومشاركة أصحاب المصالح، والإدارة الاستراتيجية فى المجال الحكومى، والرؤية المستقبلية للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت أنه في المرحلة الثانية تقوم جامعة "كينجز" بتدريب مكثف لمدة 20 يومًا على موضوعات مقارنة وتقييم النظم الحكومية المختلفة، وعصر الميكنة وتطوير الحكومات، وإدارة المصالح والقطاعات العامة، وكذلك التدريب على مهارات اتخاذ القرار، مضيفة أن المرحلة الثالثة والآخيرة تقوم فيها الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتدريب مكثف لمدة 20 يومًا على موضوعات الحوكمة، ومهارات التواصل الفعالة، ومهارات القيادة الناجحة والإصلاح المؤسسى

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «نتنياهو» يرحب بقرار «ترامب» تشديد العقوبات على إيران
» إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد
» تركيا تعلن رفضها قرار «ترامب» بشأن حظر النفط الإيراني
» "الجبلاية" تكشف عن هوية حكام الزمالك وبيراميدز
» النظام السوري يسمح بمرور طائرات "الخطوط القطرية" عبر أجوائه
» فيديو.. تزوجت من مصاب بـ«الإيدز» وهكذا كانت العلاقة
» صحيفة إيطالية تحذر يوفنتوس من فشل التعاقد مع «صلاح»
» صدمة في الأهلي قبل مواجهة المصري
» إيران تهدد أمريكا بإجراء غير مسبوق
» ريال مدريد يحسم ثالث صفقاته الصيفية
» السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرًا في حق «صدام حسين»

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    08:03 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان